محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من شوارع عاصمة المحافظة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال تجهيزات الرصف، بعدد من الشوارع بالمدينة، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانيًا وايجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلًا عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم موجهًا بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.