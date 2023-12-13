الدفاع الروسية: تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 615 قتيلا وجريحا وإسقاط 6 مسيرات

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 615 قتيلًا وجريحًا، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء "أن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له، على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 100 فرد بين قتيل وجريح.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 250 عسكريا وأسلحة ومدافع.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 130 عسكريا أوكرانيا.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما تم القضاء خلاله على 50 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع وأسلحة ومركز تحكم بالمسيرات الأوكرانية.

تم تدمير ورش تجميع وإصلاح المسيرات و3 مستودعات للذخيرة ومستودع للوقود، ومحطة رادار 79K6 Pelican أوكرانية الصنع بضربة تكتيكية شارك فيها الطيران والمسيّرات.

اعترضت الدفاعات الروسية صاروخي HIMARS أمريكيين.

إسقاط 6 مسيرات في لوغانسك ودونيتسك.