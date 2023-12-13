خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الأداء المالي للحكومة

قال الخبير الاقتصادي حسين سجاد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحسين الأداء المالي للحكومة المصرية، بهدف معالجة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "سجاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ست الستات”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن هناك العديد من المجالات التي توسعت بها الدولة المصرية نتيجة الإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن التوسع في ملف القطاع الصناعي من خلال الدخول في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة الماضية مصانع للأسمدة، ووجهت العديد من البنوك المصرية جزءًا كبيرًا من الاستثمار في ملف الصناعة وذلك باعتبار أنه ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الفترة الماضية بتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار والذي يعتبر من أهم إنجازات الإصلاح الاقتصادي، إذ أطلق مبادرة “ابدأ” التي تستهدف تشجيع المواطنين على الاستثمار، كما أن الدولة المصرية تصدر للخارج بقيمة 45 مليار دولار، ولذلك تركز الفترة الحالية إلى وصول الصادرات الخاصة بها إلى 100 مليار دولار.