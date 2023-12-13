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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماجد عبد الفتاح: مصر تجهز مشروع قرار لتقديمه لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

ماجد عبد الفتاح رئيس
ماجد عبد الفتاح رئيس البعثة العربية في الأمم المتحدة
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قال ماجد عبد الفتاح رئيس البعثة العربية في الأمم المتحدة، إن تبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس قرارًا غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة باتت معزولة دوليا بعد هذا القرار، نتيجة دعمها إسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وكشف أن هناك مشروع قرار جديد تستعد تقديمه جمهورية مصر العربية إلى مجلس الأمن، وتتفاوض عليه حاليا مع أعضاء مجلس الأمن، ينص على الإجراءات التفصيلية لتطبيق قرار الأمم المتحدة بالوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في القطاع.

وأكد أن هذا القرار يبتعد بالادعاءات الأمريكية بأن ما تقوم به إسرائيل هو دفاع عن النفس، ونحن نحشد لتأييد هذا القرار في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، وإذا تم إقراره سيكون انتصارا كبيرا للمجموعة العربية والإسلامية.

ماجد عبد الفتاح رئيس البعثة العربية في الأمم المتحدة الامم المتحده إسرائيل