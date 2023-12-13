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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحريات تكشف تفاصيل العثور على جثة مسنة متوفية داخل شقتها بالعمرانية

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة في واقعة العثور علي جثة سيدة في عقدها التاسع داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم. 

وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة سيدة في العقد التاسع لا توجد بها آثار إصابات ظاهرية وتقيم بمفردها ورجحت التحريات وفاتها طبيعيا وتم استخراج تصريح دفن لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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