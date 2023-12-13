ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يتأهل لثمن نهائى بطولة العالم للإسكواش

منتخب مصر للاسكواش
منتخب مصر للاسكواش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت نتائج مباريات اليوم الثالث، فى دورى المجموعات من بطولة العالم لفرق الرجال للإسكواش، عن تأهل المنتتخب المصرى على رأس المجموعة الأولى، إلى دور الـ 16 ، والذى من المفترض أن تبدأ مبارياته غدا الخميس.
 

وجاءت المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16، كالتالى:
- المجموعة الأولى: 
1- مصر - المصنف الأول للبطولة.
2- ماليزيا

- المجموعة الثانية:
1- إنجلترا - المصنف الثانى للبطولة.
2- جنوب أفريقيا.

- المجموعة الثالثة: 
1- فرنسا - المصنف الثالث للبطولة.
2- أستراليا.

- المجموعة الرابعة:
1- سويسرا - المصنف الرابع للبطولة.
2- نيجيريا.

-المجموعة الخامسة:
1- الولايات المتحدة - المصنف الخامس للبطولة.
2- جمهورية التشيك.

- المجموعة السادسة: 
1- ويلز - المصنف السادس للبطولة.
2- نيوزيلندا.

- المجموعة السابعة:
1- إسكوتلندا - المصنف السابع للبطولة.
2- كندا.

- المجموعة الثامنة:
1- ألمانيا.
2- هونج كونج - المصنف الثامن.

وفقا لنظام البطولة، يلتقى أول المجموعة مع ثانى المجموعة التالية والثانى مع الأول، يصعد الفائز إلى ربع النهائى للمنافسة على مقعد ضمن المراكز الثمانية الأولى، ويلعب الخاسر على المراكز من 9 إلى 16 .
 

بطولة العالم لفرق الرجال للإسكواش اسكواش منتخب مصر للأسكواش