بسبب الإصابة.. مدافع الزمالك يغيب عن مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

تعرض محمود علاء مدافع الزمالك، لإصابة في الكاحل ستمنعه من خوض مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي غدا الخميس.

وبذلك يغيب عن خط دفاع الزمالك في مواجهة الغد كل من، محمود علاء وحسام عبدالمجيد للإصابة، ومحمود الونش لعدم الجاهزية الفنية، ومصطفي الزناري لأسباب فنية.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لموقعة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدا الخميس باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي الزمالك في المركز العاشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من خوض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين.

وسجل لاعبو الزمالك في 7 مباريات، 14 هدفا، ودخل مرمي الفريق 9 أهداف.

اما فريق المصري البورسعيدي فيأتي في المركز التاسع لجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من خوض 7 مباريات.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، السبت الماضي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.