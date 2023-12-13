حصاد 24 ساعة.. ضبط 103 قضايا مخدرات وتنفيذ 52817 حكما قضائيا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهودها خلال ال24 ساعة الماضية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (103) قضية مواد مخدرة بإجمالى (110) متهم ضُبط خلالها الآتى :



كمية من مخدر الحشيش وزنت (55,725 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (24,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,462 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,310 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 800 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 395 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 70 جرام).

(393) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (20 قطعة سلاح نارى بحوزة 16 متهم) .. وذلك على النحو التالى : بندقية آلية بندقية خرطوش (18) فرد محلى (18) طلقة مختلفة الأعيرة (141) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52817) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(123) حكم جناية (16587) حكم حبس جزئى (2990) حكم حبس مستأنف (25446) حكم غرامة (7671) مخالفة

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (204) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23240) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار إستمرار الحملات الأمنية.