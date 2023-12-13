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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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حصاد 24 ساعة.. ضبط 103 قضايا مخدرات وتنفيذ 52817 حكما قضائيا

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 103 قضية مخدرات
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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة.

 أسفرت جهودها خلال ال24 ساعة الماضية  عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (103) قضية مواد مخدرة بإجمالى (110) متهم ضُبط خلالها الآتى :


 كمية من مخدر الحشيش وزنت (55,725 كيلو جرام).
 كمية من مخدر البانجو وزنت (24,300 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,462 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,310 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 800 جرام).
 كمية من مخدر الآيس وزنت ( 395 جرام).
 كمية من مخدر البودر وزنت ( 70 جرام).
 (393) قرص مخدر.
  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (20 قطعة سلاح نارى بحوزة 16 متهم) .. وذلك على النحو التالى : بندقية آلية بندقية خرطوش  (18) فرد محلى  (18) طلقة مختلفة الأعيرة  (141) قطعة سلاح أبيض .

 فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52817) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 
 (123) حكم جناية (16587) حكم حبس جزئى (2990) حكم حبس مستأنف (25446) حكم غرامة (7671) مخالفة
 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (13) متهم.
 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهم .
 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (204) دراجة نارية مخالفة.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23240) مخالفة مرورية متنوعة.
 فى مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار إستمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية خلال 24 ساعة حكم قضائى متنوع قطعة سلاح نارى قضية مخدرات