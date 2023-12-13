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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملات أمنية
حملات أمنية
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 
مديرية أمن أسوان 
 ضبط 2 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهمان، لأحدهما معلومات جنائية، وتنفيذ 596 حكما قضائيا متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط 2 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين –  فرد محلى وطلقتين) بحوزة متهمان ، لـهما معلومات جنائية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

حملات أمنية اسوان دمياط