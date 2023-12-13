كأس العالم للأندية.. المنسق الأمني لبعثة الأهلي يجتمع بمسئولي اللجنة المنظمة وفيفا

حرص اللواء علاء صلاح، المنسق الأمني لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والمتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، على عقد اجتماعات متواصلة مع المنسق الأمني للجنة المنظمة للبطولة، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وحرص اللواء علاء صلاح على إنهاء كافة الترتيبات الأمنية الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم، وأيضًا كافة الاستعدادات الأمنية للمباراة القادمة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، والتي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.