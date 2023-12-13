شرم الشيخ الأول جمهوريا في إعداد وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024

كرم اللواء دكتورخالد فوده محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، بمناسبة حصول مدينته علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في إعداد وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 ، مما أدى لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المشرف أمام الجميع.

وفي نفس السياق كرم محافظ جنوب سيناء العاملين بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وذلك في اطار حرصه علي تشجيع وتحفيز لجميع المتميزين علي أرض المحافظة في جميع المجالات المختلفة واعتبارهم قدوة ونموذج يحتذى به للجميع .

كما كرم فودة أعضاء لجنة البت الدائمة بالمحافظة لأدائهم المتميز والانتهاء من لجان البت بطلبات التصالح علي أعمال البناء المخالف بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بمدينة شرم الشيخ كأول مدينة تنهي أعمال التصالح علي مستوى المحافظة.

وفي اطار تكريم المتميزين ايضا كرم محافظ جنوب سيناء المتميزين من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب من العاملين بالمحافظة الذين اجتازوا برنامج المسئول الحكومي المحترف.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

ت

ي

محمود

م

ك

شر