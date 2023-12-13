تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال

تنهتى مساء اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، البطولة الأعرق فى القارة العجوز، وتبدأ مرحلة جديدة تكون عنوانها الأدوار الإقصائية.

وكشفت الجولات السابقة، قبل مساء الليلة عن تأهل 14 فريقا رسميًا إلى دور الـ 16، قبل الجولة السادسة والخيرة من دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، موعد إجراء قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

حيث يتم إجراء قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بعد انتهاء دور المجموعات، وذلك فى تمام الواحدة من مساء يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى.

وتأهلت هذه الأندية بصورة رسمية إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهذا الترتيب حتى الآن كالتالى:

المجموعة الأولى:

1- بايرن ميونخ، 2- كوبنهاجن.

المجموعة الثانية:

1- آرسنال، 2- أيندهوفن.

المجموعة الثالثة:

1- ريال مدريد، 2- نابولي.

المجموعة الرابعة:

1- ريال سوسييداد، 2- إنتر.

المجموعة الخامسة:

1- أتلتيكو مدريد، 2- لاتسيو.

المجموعة السادسة:

1- بوروسيا دورتموند، 2- لم يحدد بعد.

المجموعة السابعة:

1- مانشستر سيتي، 2- لايبزيج.

المجموعة الثامنة:

1- برشلونة، 2- لم يحدد بعد.

ويتم تصنيف الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة المجموعات، والثانية للوصفاء.

على أن يواجه متصدر كل مجموعة وصفيًا من مجموعة أخرى ويكون الإياب على ملعب المتصدر.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ 16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.