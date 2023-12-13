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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة مصرية.. انطلاق النسخة الثالثة من بطولة النخبة العربية للتنس 23 ديسمبر

محمد صفوت لاعب منتخب
محمد صفوت لاعب منتخب التنس
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تنطلق منافسات النسخة الثالثة من بطولة النخبة العربية للتنس للرجال يوم 23 ديسمبر الجاري والتي ينظمها الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر الصباح، بالتعاون مع الاتحاد القطري للعبة البيضاء.

تقام المنافسات على ملاعب مجمع خليفة الدولى للتنس والاسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

يشارك فى البطولة أفضل 16 لاعبًا عربيًا وفقا لترتيبهم في التصنيف العالمي للاعبي التنس لذا تنتظر أن تشهد منافسات قوية ومثيرة للغاية ويمثل مصر في البطولة كلًا من النجمين محمد صفوت وكريم مأمون.

ويقوم بالإشراف على البطولة فنيًا وتنظيميًا أمين سر الاتحاد العربي للتنس الدكتور عبدالله عبد العزيز وأمين السر المساعد والسكرتير العام للاتحاد المصري للتنس المهندس وليد سامي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة بالاتحاد القطري للتنس.

بطولة النخبة العربية للتنس الاتحاد العربي للتنس محمد صفوت مجمع خليفة الدولى للتنس