60 شركة و500 فرصة تدريب بالملتقى التدريبي الثاني بالعاصمة الإدارية

افتتح الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ملتقى التدريب والتوظيف للعام الثاني على التوالي بالجامعة، والذي نظمه مركز التوظيف بالجامعة Career center، وبلغ عدد الشركات والمؤسسات المشاركة ما يقرب من 60 كيانا مؤسسيا فى قطاعات عدة منها الهندسة – الصناعة – البنوك – الاتصالات – المشروبات و الأغذية – السيارات – تكنولوجيا المعلومات – إدارة الطاقة – مستحضرات التجميل و غيرها ،حيث قامت تلك المؤسسات بتخصيص ما يقرب من 500 فرصة تدريب لطلاب كليات الجامعة بجانب استعراض فرص توظيفية لخريجيها.

يأتي الهدف من تنظيم هذا الملتقى كتوعية طلابية بإحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم لهم ، وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب من خلال كبرى الجهات المؤسسية المشاركة المحلية منها والدولية، والتي تسهم فى الخطة التدريبية الطلابية للجامعة والتى تشترط ضرورة التزام الطالب بتقضية فترة تدريبة خارج اسوار الجامعة للحصول على الدرجة العلمية للتخرج وهو يعد بنداً من شروط قبول التحاق الطالب يالجامعة ، خاصة وان الملتقى الاول للجامعة عام 2022 قد حظى بفرص تدريبية طلابية في المؤسسات المشاركة تعادل 100% ما نتج عنه توفر ما يقرب من 85 % فرصة وظيفية للطلاب في نفس الشركة بناء على الفترة التدريبية التي أتموها فيها ، وهو ما يؤكد بأن المنظومة العلمية التطبيقية للجامعة الألمانية الدولية نجحت في إحداث طفرة غير مسبوقة من خلال تطبيق معايير جودة التعليم العالى و تقديم مناهج وأدوات المانية متميزة تدمج ما بين الجانب الاكاديمي و التطبيقي و بما يتواكب مع اهداف الخطة الوطنية للتنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتلبية لإحتياجات أسواق العمل المحلية و العالمية من خلال البرامج المستحدثة والمتطورة المتعددة بكلياتها وهي الهندسة ( هندسة السيارات – الروبوتات - هندسة نظم القوى الكهربائية) كلية المعلوماتية وعلوم الحاسوب (علوم الحاسب التطبيقية – علوم قواعد البيانات – هندسة البرمجيات- أمن تكنولوجيا المعلومات - معلوماتية وسائل الإعلام الدولية ) و كلية إدارة الأعمال ( المالية و البنوك و المحاسبة – ريادة الأعمال و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة– إدارة العقارات – التسويق الرقمي – إدارة سلاسل الأمدادات – أدارة السياحة و الضيافة – الأعمال الدولية) ، كلية التصميم ( تصميم الأزياء – التصميم الصناعي) ، كلية الهندسة المعمارية (التصميم المعماري، العمارة الداخلية)، كلية الهندسة الصيدلية (هندسة إنتاج الأدوية -التصميم والهندسة الصيدلية ، مراقبة وضمان الجودة في الصناعة الدوائية، التسويق في الصناعة الدوائية)، كلية التكنولوجيا الحيوية (علوم الصحة ، التغذية وتكنولوجيا الغذاء، مستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية الصناعية)، كلية للعلاج الطبيعي التى أفتتحت مع بدء العام الدراسى 2023- 2024.

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