مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية في القائمة النهائية لأفضل مدربي العالم

أعلنت المنظمة العالمية لكرة القدم الشاطئية "BSWW" قائمتها النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدير فني في العالم، والتي ضمت مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية.

وضمت القائمة النهائية عشرين مدربًا، بينهم المصري مصطفى لطفي، عقب النجاحات الملفتة التي حققها على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري.

وقاد لطفي منتخب مصر للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ، وخسر اللقب بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي، كما قاد المنتخب المصري للتتويج بكأس العرب للكرة الشاطئية.

كما تأهل المنتخب المصري تحت قيادة لطفي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث يخوض منافسات المونديال في شهر فبراير من العام المقبل، وأوقعته القرعة بالمجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الإماراتي صاحب الأرض ومنتخبي الولايات المتحدة وإيطاليا.