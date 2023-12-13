وفاة الأمير بندر الرئيس التاريخي لنادي الهلال السعودي

رحل منذ قليل الأمير بندر بن محمد سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي السابق، عن عالمنا، تاركا إرثا كبيرا من محبة الجماهير السعودية.

وأعلن الحساب الرسمي لتاريخ الأسرة الحاكمة في الممكلة العربية السعودية "آل سعود"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، عن وفاة الأمير بندر رئيس نادي الهلال السابق، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وتولى الأمير الراحل بندر الكبير، رئاسة نادي الهلال في الفترة من 1996 حتى عام 2000، ولقب بالرئيس الذهبي للنادي السعودي، بعدما نجح الزعيم في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات في عهده، أبرزها دوري أبطال آسيا 2000 من إجمالي ثلاث بطولات قارية، والعديد من البطولات المحلية أبرزها الدوري السعودي موسم 1997- 1998.