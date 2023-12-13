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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 57 .4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والاجانب، ليسجل في الختام نحو 1.668 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.92%، ليغلق عند مستوى 24,773.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 3.07%، ليغلق عند مستوى 5,279.66 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 3.12%، ليغلق عند مستوى 7,670.8 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.89%، ليغلق عند مستوى 10,546.12 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 3.44% ليغلق عند 29,804.01 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 4.66%، ليغلق عند مستوى 4,557.79 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والاجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 32.8 مليون جنيه، 23.5 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 56.3 مليون جنيه.

كما سجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.7 مليار سهم، من خلال 126.3 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات