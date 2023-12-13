بتكلفة 7 ملايين جنيه.. محافظ جنوب سيناء ورئيس التعمير يفتتحان معصرة زيتون

افتتح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم الأربعاء، معصرة زيتون في العاصمة طور سيناء بتكلفة 7 ملايين جنيه، تضم أحدث وسائل العصر، حيث تقوم بتجميع وغسلالزيتون وفرزه أوتوماتيكيًا، وكذا تنقيته من الشوائب.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة، والمهندس ناجي ابراهيم رئيس منطقتي تعمير جنوب وشمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الحضور أن تشغيل المعصرة يساعد كثيرًا فى تيسير تقديم الخدمة للمواطنين والمزارعين الذين يهتموا بالحصول على زيت الزيتون الذى يجرى عصره على البارد لما له من الفوائد الجمة ومنها أن زيت الزيتون المعصور على البارد يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، و هو أيضاً غني بالدهون غير المشبعة المفيدة للصحة.

وكان اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد استقبل بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة بحضور المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقتي تعمير جنوب وشمال سيناء.

وقدم رئيس الجهاز التنفيذي للتعمير خالص التهنئة من جميع العاملين بالجهاز وعلى رأسهم اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وذلك بمناسبة حصول محافظ جنوب سيناء على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب" بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.