لافروف يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لحل الصراع في غزة

حث سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، بدعم مبادرة روسيا لعقد مؤتمر مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة في الشرق الأوسط حول غزة.

وأضاف لافروف "لا شك أن منظمة مثل الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا قياديا في عقد مثل هذا الاجتماع"، مؤكدا ضرورة قيام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بعقد هذا الاجتماع".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وتابع "أتوقع أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة في وضع يسمح له بتقديم مثل هذه المبادرة".

وأوضح أن استمرار الظلم تجاه الشعب الفلسطيني الذي تم وعده بالدولة في عام 1948 يؤجج يشجع المشاعر وحالة عدم الرضا بين الفلسطينيين.

