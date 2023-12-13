وفد الكوادر الأفريقية: العاصمة الإدارية نموذجًا إبداعيًا نحلم بتحقيقه في مشروعاتنا

نظمت وزارة التنمية المحلية، جولة للكوادر الأفريقية لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة لتستهل بها فعاليات اليوم الرابع من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية حول دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي، والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية .

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتعريف الكوادر الأفريقية بإحدي أهم الركائز التي أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتمامًا بالغًا بها، وهو السكن الكريم وتحسين جودة حياة المواطن المصري، من خلال بناء المدن الجديدة التي تحقق استغلالا أمثل للأراضي غير المستغلة، لتسهم في التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك توفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار وتحسين جودة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال التصميم البيئي المستدام، ومن أبرز المدن الجديدة تأتي العاصمة الإدارية الجديدة في المقدمة..

خلال الجولة، تم تعريف الكوادر الأفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة من قبل مسئولي شركة العاصمة الإدارية والتي تقع على مساحة 700 كيلو متر مربع ما يعادل 170 ألف فدان، وتتصدر مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة، وتشمل مقار للرئاسة والوزارات والبرلمان وأحياء سكنية وحيا دبلوماسيا وحيا ماليا، كما يشمل المشروع مطار دولي على مساحة 16 كيلومترا مربعا، ومراكز تجارية بمساحة 402 كيلومتر و90 كيلومترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تستقبل 6.5 مليون مواطن، وأن تسهم في توفير 1.5 مليون فرصة عمل.

وتم الاشارة الي أهمية انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتمثل في تكوين جسر اقتصادي وحضاري وثقافي، هو الأكبر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وإعطاء فرصة للاستثمار هناك، وتخفيف الازدحام المروري، الذي يسبب شلل كامل لكافة المرافق المصرية، وله تأثير كبير على استهلاك الوقود، وضياع الوقت في الشوارع المزدحمة، بخلاف الانبعاثات الضارة والتلوث، كما تستهدف المحافظة على الرونق الحضاري للقاهرة، واستغلالها بالشكل المثالي الذي تليق به، وتخفيف الضغط على المباني التاريخية فيها.

وأشادت الكوادر المحلية الأفريقية المشاركة في الجولة وعددهم ٢١ كادرا من ١٥ دولة أفريقية ، بما رأوا في العاصمة الإدارية الجديدة ، وأنها تعد نموذجًا أكثر إبداعًا للتنمية المستدامة، طالما حلموا بتحقيقه في مشروعاتهم، واعتبروا العاصمة الإدارية نقلة حضارية تخلق فرصًا واعدة لبناء شراكات المستقبل مع القطاع الخاص في مصر، حيث لمسوا طموحًا كبيرًا وإصرارًا لدى الدولة المصرية على العمل الجاد والمتواصل للغد بمشروعات تنموية ضخمة تم تنفيذها في زمن قياسي، وهو ما يعكس إرادة حقيقية للعبور بمصر إلى غد أفضل يرتكز على الاستثمارات المستدامة.

جدير بالذكر أن الثلاثة أيام الأولى من التدريب، تضمنت محاضرات وحلقات نقاشية فى مختلف الموضوعات التى تخص الإدارة المحلية والهدر الغذائي مثل سلاسل القيمة الغذائية والأمن الغذائي، والغذاء قبل الحصاد وأثر الاستهلاك غير الصحي في التغذية علي الأمن الغذائي، وتطوير الإدارة المحلية وعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كنموذج تطبيقي، ودور المحليات في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاستثمارية من خلال عرض تجربة "صندوق التنمية المحلية" و"مشروعك"، كما تضمنت أهداف التنمية المستدامة بين الأدوار المركزية والمحلية والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية ٢٠٢٤.

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