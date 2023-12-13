مسئول أمريكي: الحوثيون أطلقوا صاروخين على سفينة قرب باب المندب

قال مسئول أمريكي إنّ صاروخين أُطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أخطأوا ناقلة تجارية، بالقرب من مضيق باب المندب الرئيسي.

وأوضح المسئول، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت أيضًا طائرة دون طيار يشتبه أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث، ولم يصب أحد بأذى في الهجوم، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة "أسوشيتد برس" أنّ السفينة المستهدفة، وهي ناقلة النفط والكيماويات، التي ترفع علم جزر مارشال، كانت متجهة شمالًا في البحر الأحمر.

وكانت السفينة قادمة من الهند وعلى متنها طاقم أمني مُسلح، ولم يتسن على الفور الاتصال بمديري السفينة للتعليق، ولم يعترف الحوثيون على الفور بالهجوم.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.