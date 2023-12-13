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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع المفتوحة بكلية الزراعة

حصاد السمك
حصاد السمك
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شهد الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة رانيا معتز  أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور السيد فوده إنه يتم استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع التى تتميز بها كلية الزراعة بمشتهر للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد " فودة" حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها، وذلك في إطار دورها الخدمي والمجتمعي في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
من جانبه أشار الدكتور محمود الزعبلاوي إلى أن الكلية تضم مشروع المزارع السمكية " المغلقة،  والمفتوحة " التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها بطريقة إنتاجية حيث تم اليوم حصاد أسماك البلطي من 2 حوض من المزارع المفتوحة بإجمالي 1.5 طن للحوض الواحد.

حصاد السمك

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التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشروع المزارع السمكية نائب رئيس جامعة بنها كلية الزراعة