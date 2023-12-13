لها 7 فوائد مذهلة.. أفضل طرق عمل شوربة العدس

في فصل الشتاء، تكون الشوربة الدافئة من أهم الأطباق التي تمنحنا الدفء والطاقة خلال هذه الفترة.

وتتميز شوربة العدس بقدرتها على تدفئة الجسم وتعزيز الطاقة، فضلاً عن تقديم مذاق شهي وغني بالعناصر الغذائية الصحية، وتختلف طرق تحضير شوربة العدس من مكان لآخر؛ إذ تأتي بمذاقات متنوعة تلبي اختلاف الأذواق والتقاليد الغذائية.

وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقتين لتحضير شوربة العدس:

الأولى، تتضمن العدس الأصفر بدون إضافات.

الثانية، تتضمن العدس الأصفر مع الشعرية.

وبالإضافة إلى تلك الوصفات، سنكتشف فوائد العدس للصحة والتغذية، والتي تجعله وجبة مثالية لموسم الشتاء.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

مكونات:

كيلو عدس أصفر

ماء

طماطم مقطعة

جزر مقطع

فصوص ثوم

حبهان

زبدة أو زيت

ملح وفلفل أسود وكمون وشطة (حسب الرغبة)

الطريقة

قم بغسل العدس الأصفر جيدًا ثم ضعه في وعاء وأضف الماء واتركه على نار متوسطة حتى يغلي، ثم اطهوه لمدة نصف ساعة تقريبًا. أضف الطماطم والجزر والثوم وحبهان وقليل من الزبدة أو الزيت إلى العدس ودعها تغلي معه لفترة. اترك الخليط حتى يبرد قليلًا ثم ضعه في الخلاط الكهربائي للحصول على شوربة مخفوقة جيدًا.

سخن الشوربة مرة أخرى وقدمها مع الليمون والفلفل الحار حسب الرغبة.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالشعيرية

مكونات

كيلو جرام عدس أصفر مغسول ومصفى

2 جزر متوسطة مقطعة

طماطم متوسطة مقطعة

بصلة مقطعة

ثوم

كمون وفلفل أسود وملح وسكر (حسب الرغبة)

شعيرية

الطريقة

ضع العدس مع الطماطم والبصل والثوم والجزر في وعاء، أضف الماء حتى يغطي المكونات. اطهي المكونات على نار هادئة حتى الغليان، ثم خفِّف الحرارة وقلب المزيج من حين لآخر حتى تنضج المكونات. ارفع المكونات عن النار واتركها حتى تبرد قليلًا، ثم اخلطها في الخلاط الكهربائي. سخن الزبدة أو الزيت في مقلاة وقلب الشعيرية حتى تأخذ اللون الذهبي. أضف الشعيرية المقلية إلى الشوربة وتبل بالملح والفلفل والكمون والسكر حسب الرغبة. اترك الشوربة على النار لمدة 10 دقائق حتى تنضج الشعيرية.

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