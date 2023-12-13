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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. «مرتجي» يتسلم شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة بالمونديال

خالد مرتجي
خالد مرتجي
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تسلم المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق نادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السعودية، اليوم الأربعاء شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.
وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون. 

وفي بداية الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

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