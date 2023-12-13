رئيس وزراء العراق: بناء علاقات اقتصادية بين بغداد وأنقرة يعزز أمن المنطقة

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الشركات التركية للدخول إلى الساحة الاستثمارية بالعراق، منوها بأن بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها وفق المنفعة المتبادلة هو قرار سيادي واستراتيجي، سيعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ـ في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم ـ أن السوداني استقبل وفد شركة ترياكي آجرو التركية، بحضور المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، والسفير التركي لدى العراق علي رضا جوناي، منوها بتوقيع الشركة التركية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، عقد لإنشاء مجمع صناعي يعد الأول من نوعه في العراق لمعالجة المحاصيل الزراعية في ميناء أم قصر.

وأكد السوداني، دعم الحكومة العراقية لهذه الخطوات الاستثمارية، مبينا أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل المحلية، ضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين، ودعوة الشركات التركية الأخرى للدخول إلى الساحة الاستثمارية العراقية.

وبين السوداني للوفد التركي خلال اللقاء أن بناء العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا وتطويرها وفق المنفعة المتبادلة هو قرار سيادي واستراتيجي، سيعزز أمن المنطقة واستقرارها.

من جهته، عبر الوفد التركي عن رغبته في المشاركة في تنفيذ مشروعات أخرى بالمجال الزراعي وتقنيات الري الحديثة والطاقة النظيفة.

