ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اللجنة المنظمة للمونديال تخطر الأهلي بزيارة ملعب الجوهرة لمدة ٣٠ دقيقة

الاهلي
الاهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أبلغ مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» مسئولي الأهلي بأحقية الفريق في زيارة ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة غدًا الخميس في تمام الثامنة مساء ولمدة نصف ساعة. 
ويشهد ملعب الجوهرة مواجهة الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة.
وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

بالسعودية فيفا الأهلى الجوهرة اتحاد جدة