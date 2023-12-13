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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طارق عبد العزيز: الانتخابات أفرزت واقعا جديدا عنوانه الأمل

النائب طارق عبد
النائب طارق عبد العزيز
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قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، إن الانتخابات الرئاسية 2024 أفرزت واقا  جديدا للدولة المصرية عنوانه الأمل ، الذي ولد في هذا الماراثون الانتخابي، وترجمته أرقام المشاركة التاريخية  الكبيرة التى عبرت بحق عن عظمة المصريين.

وأكد عضو الشيوخ في تصريحات للمحرريين البرلمانيين أن الفائز في هذا الانتخابات هو المواطن المصري ، الذي استطاع أن يقول كلمته ويفرض إرادته ، التى بعثت رسالة للعالم بأن المصريين متوحدين خلف بلدهم لمواجهه التحديات التى تواجه وطنهم.

وشكر عضو مجلس الشيوخ جموع الشعب المصري العظيم الذي زحفت الي صناديق الاقتراع وادلت بصوتها في انتخابات و لم تسجل خرق واحد ، وانما اصطف الجميع في مشهد حضاري يليق بمصر الجديدة.

وتقدم طارق عبد العزيز بالشكر الي كل عناصر العمليه الانتخابيه بدأ من المواطنين الشرفاء ، ورجال القضاء ، والشرطه المصريه الباسله ، والهيئة الوطنية للانتخابات الذين نفذوا ملحمه وطنيه كبري . 

طارق عبد العزيز الانتخابات أفرزت واقع جديد عنوانه الامل والفائز هو المواطن المصري الانتخابات الرئاسية 2024