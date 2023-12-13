ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لمتهم لحيازته حشيش وبندقية آلية بالسلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بالحكم على المتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري “ بندقية آلية” بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكانت قررت النيابة العامة باحالة المتهم الي المحاكم الجنائية للمحاكمة لاتهامه بحيازة حشيش مخدر وبندقية آلية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على المتهم "س.ط" عاطل أثناء مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة السلام

 تبدو عليه ملامح الريبة والقلق اثناء اقتراب القوات وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية ومبلغ مالي وهاتف محمول

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة مخدرة مخدر الحشيش السلاح النارى