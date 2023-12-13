المشدد 7 سنوات لمتهم لحيازته حشيش وبندقية آلية بالسلام

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بالحكم على المتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري “ بندقية آلية” بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكانت قررت النيابة العامة باحالة المتهم الي المحاكم الجنائية للمحاكمة لاتهامه بحيازة حشيش مخدر وبندقية آلية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على المتهم "س.ط" عاطل أثناء مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة السلام

تبدو عليه ملامح الريبة والقلق اثناء اقتراب القوات وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية ومبلغ مالي وهاتف محمول

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.