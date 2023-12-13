الجمعة.. ليلة لأم كلثوم في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، سهرة مميزة لنخبة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، الموافق 15 ديسمبر الجاري، على المسرح الكبير.

تحيي الحفل النجمة مى فاروق ويقوده المايسترو سليم سحاب، التي تقدم باقة متنوعة من أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين منها: "ألف ليلة وليلة" لـ بلبغ حمدي، و"أمل حياتي" لـ محمد عبد الوهاب، و"هجرتك" لـ رياض السنباطي وغيرها . وتحرص دار الأوبرا المصرية على صون التراث الموسيقي العربي وتنشيط الذاكرة الفنية للجمهور المصرى من خلال تقديم أعمال رموز وأعلام الموسيقى والغناء.