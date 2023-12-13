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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد مجددا دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مجددا دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية ـ فى بيان اليوم ـ أن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء وزير الخارجية التونسي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة العمل التي يقوم بها عمار لجنيف فى الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر.
وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا الدولية الراهنة والوضع في فلسطين، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصاد والتجارة والتعليم.

وزير الخارجية التونسي حسين أمير عبد اللهيان