ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء فوق النطاق الذي كان يحد التداولات خلال الأيام الأخيرة، في إشارة إلى عودة الأسواق إلى التفاعل من جديد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند المستوى 2810 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2820 جنيها للجرام، بينما قد أغلق تداولات الأمس عند 2800 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 10 جنيهات حيث افتتح جلسة الأمس عند 2790 جنيها للجرام.

مع انتهاء الانتخابات الرئاسية التي فرضت حالة من الهدوء في أسواق الذهب منذ الأسبوع الماضي قبل بدأ الانتخابات، تعود الأسواق اليوم إلى الحركة من جديد خاصة بعد ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وفقا لتقرير جولد بيليون ، فإن الفترة الماضية شهدت العديد من التصريحات بشأن مستقبل سعر الصرف في مصر، وسط إشارات إلى عدم حدوث تعويم بعد الانتخابات خاصة مع تغير نبرة صندوق النقد الدولي تجاه مصر، وتفضيله العمل على خفض معدلات التضخم قبل التحرك نحو تعديل سياسة سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أخرى تشير أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض محدد في سعر الصرف لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي دون تغيير سياسة سعر الصرف حالياً.

وأشار بنك مورجان ستانلي الأمريكي في توقعات له أن مصر ستلجأ إلى استكمال برنامج الخصخصة وبيع الأصول والعمل على خفض الديون بعد الانتخابات الرئاسية، وأنها قد تلجأ إلى خفض مرحلي في قيمة الجنيه دون التحول إلى نظام تعويم كامل في سعر الصرف.

كما أشار البنك أن تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض الصندوق من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.