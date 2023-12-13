محتوى معدة التيرانوصور يكشف أسرار الحياة قبل 75 مليون سنة

في مكان ما بين آخر العصر الطباشيري وبزوغ فجر الزمان، عاشت مخلوقات ضخمة تسحب الفضول والإعجاب. من بين هذه المخلوقات القديمة الأسطورية، يبرز التيرانوصور، الحاكم الأعلى لسلسلة غذائية الديناصورات.

في اكتشاف علمي استثنائي، تم اكتشاف محتوى معدة تيرانوصور شاب في ألبرتا، كنز علمي نادر يكشف عن أسرار الحياة في عصور سابقة.

تاريخيًا، كان من النادر جدًا العثور على محتوى معدة ديناصور محفوظ، ولكن هذا الاكتشاف يُعتبر الأول من نوعه لمحتوى معدة تيرانوصور. تم اكتشاف بقايا فريسة صغيرة داخل المعدة، تكشف عن وجبته الأخيرة، فتحقيقًا لأسرار النظام الغذائي الغامض لهذا الحيوان العملاق.

التحقيقات العلمية أظهرت أن هذا التيرانوصور الشاب، المعروف باسم "غورغوصور ليبراتوس"، كان يبلغ من العمر 5 إلى 7 سنوات وزنه حوالي 772 جنيهًا (350 كيلوغرامًا) وطوله حوالي 13 قدمًا (4 أمتار). ومن خلال تحليل فتات عظام ديناصورين صغار في معدته، تبين أنه تغذى على رجلين خلفيتين من هذه الفريسة الصغيرة، ديناصورات تُعرف باسم "سيتيبس إيليجانس"، كانتا أصغر من عام واحد في وقت الصيد.

كان الاكتشاف المثير أن هذا الديناصور الصغير اختار أو كان قادرًا فقط على تناول أجزاء محددة من فريسته، إذ أكل فقط الأرجل الخلفية من هذه الديناصورات الصغيرة. لم تُعثر على بقايا أخرى في معدته، مما يشير إلى أنه قد قتل هذه الفريسة في أوقات مختلفة وتغذى فقط على أجزاء محددة منها، مما يشير إلى اختيارات غذائية دقيقة لهذا الديناصور الشاب.

تم العثور على هذا الهيكل العظمي الشبه كامل في حديقة الديناصورات الوطنية في ألبرتا في عام 2009، وكان هذا الاكتشاف الحالي بمثابة تفتيش عميق لأحجار الكلسيوم التي كانت تحتجز هذا السر العلمي لعقود.

لقد أثار هذا الاكتشاف العلمي استحسان العديد من العلماء، حيث يمثل نقطة تحول في فهمنا لسلوك التيرانوصورات الشابة وتطور غذائها مع نموها. وتفتح النتائج أيضًا نافذة على البيئات القديمة والتفاعلات البيئية التي كانت تعمل فيها هذه المخلوقات العملاقة.

هذا الاكتشاف يشير إلى أن الديناصورات الصغيرة، مثل الغورغوصور، كانت تلعب دورًا مهمًا في النظام البيئي القديم، مما يعطينا فهمًا أعمق للتنوع البيولوجي وسلوك الديناصورات في العصور القديمة.

هذا الاكتشاف الثمين يعزز الأبحاث الجارية حول الديناصورات، ويضيف تفاصيل جديدة إلى اللغز العظيم لحياة الديناصورات قبل ملايين السنين، ويثير الفضول حول المزيد من الاكتشافات القادمة في عالم الحفريات وعلم الديناصورات.