أبطال وادي دجلة يتوجون بـ92 ميدالية في الجمباز والتايكوندو ببطولة أفريقيا للسباحة

استهل أبطال أندية وادى دجلة، شهر ديسمبر بالفوز بـ92 ميدالية متنوعة بألعاب الجمباز الإيقاعي والفني والتايكوندو والسباحة ببطولات محلية ودولية كبرى، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في تطوير مستوى اللاعبين بالاستعانة بأفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية وتحفيزهم على مواصلة مشوار الانتصارات.

نجح فريق التايكوندو بأندية وادى دجلة، في التتويج بعدد 49 ميدالية متنوعة بالبطولة العربية للبومبزا بواقع 4 ميداليات ذهبية، و20 ميدالية فضية، و25 ميدالية برونزية، وحققت بطلات جمباز الأيروبك تحت 11 سنة 17 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر بواقع 16 ميدالية ذهبية، وميدالية برونزية.

وحصد أبطال الجمباز الفني 11 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية بواقع ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، و8 ميداليات برونزية، وحقق الفريق المركز الثالث بالبطولة، وفازت بطلات الجمباز الفني تحت 9 سنوات بإجمالي 8 ميداليات ذهبية.

وعلى مستوى المشاركة مع المنتخبات الوطنية، فازت بطلة وادى دجلة عاليا أسامة بـ5 ميداليات متنوعة خلال مشاركتها مع المنتخب القومي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الإيقاعي بواقع 3 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، وفي نفس البطولة فازت البطلة لينا فتحي بالميدالية البرونزية، وفي لعبة السباحة توج الدجلاوي مروان علي، بالميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا للناشئين بموريشيوس في سباق 50 مترا.

قادت 5 بطلات من وادى دجلة، المنتخب الوطني لكرة الطائرة تحت 17 سنة، للفوز بلقب بطولة أفريقيا بعد تغلبه على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، وشارك في هذا الإنجاز من "وادى دجلة" كل من اللاعبات ريتاج هشام، جنى مبروك، ملك سعدة، هنا كريم، رودينة سعد، وقاد المنتخب لتحقيق الإنجاز مدربي "دجلة" الكابتن إسلام طايع، مديرًا فنيًا، ومحمد مشحوت مدربًا عام، ومي حسني المحلل التقني.