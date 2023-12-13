حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: العملية الانتخابية سارت بانتظام ولم نرصد أي معوقات

أصدرت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، بيانا حول الانتخابات الرئاسية التي أغلق باب التصويت بها مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت الحملة في بيان لها: “أنها تابعت عملية التصويت من خلال غرفة عمليات مركزية و٢٦ غرفة عمليات بالمحافظات تتصل فيما بينها على مدار الساعة بتقنية الفيديو كونفرانس علاوة على انتشار أعضاء المتابعة الميدانية داخل اللجان الانتخابية والذي تجاوز عددهم عشرة آلاف عضو من الحزب”.

وتابع البيان: ان غرفة العمليات الخاصة بالحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر رصدت الآتي:

- شهدت لجان الاقتراع حضورًا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية، وبالتحديد في اليوم الثالث الذي شهد إقبالا كثيفا من مختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب على صناديق الاقتراع.

- سارت العملية الانتخابية بانتظام في مواعيد فتح وغلق اللجان الانتخابية وتيسير الإدلاء بالأصوات على المواطنين، بإستثناء بعض الحالات، ولفترات وجيزة لم تتجاوز النصف ساعة نتيجة الازدحام المروري أو سوء الأحوال الجوية أو القيام ببعض الأمور اللوجستية، والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

- أكدت الحملة عدم تلقي أو رصد أي خروقات أو شكاوى تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها.

واختم البيان: “تتوجه الحملة بالشكر والتقدير لكل القائمين على العملية الانتخابية إدارة وإشرافًا وتنظيمًا وتأمينا كما تتوجه الحملة بخالص الشكر والثناء لكل منسقي الحملة في المحافظات وأعضاء غرف العمليات والأعضاء القائمين على العمل الميداني داخل اللجان الانتخابية”.