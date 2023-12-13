كأس العالم للأندية.. اجتماع تنسيقي للجنة المنظمة مع بعثة الأهلي

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي رحب وفد “فيفا” واللجنة المنظمة، بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في بطولة كأس العالم للأندية.

كما عرض مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، والمستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الأهلي، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.