جوارديولا: هالاند سيعود لتدريبات السيتى الخميس

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، عن موعد عودة النرويجي إيرلينج هالاند إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت مواجهة لوتون تاون فى الجولة الماضية في البريميرليج، غياب هالاند عن قائمة السيتي، وخروجه عن قائمة ريد ستار الصربي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وذكر جوارديولا أن تدريبات يوم الخميس ستشهد عودة هالاند إلى التدريبات، قائلا: "أعتقد أنه سيعود يوم الخميس، سنرى كيف يشعر".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: "لا أعلم إذا كان سيلعب أمام كريستال بالاس يوم السبت، ربما في مؤتمر يوم الجمعة المقبل سأكون متأكدا أكثر من حالته".



كما لم يشارك صانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين مع سيتي هذا الموسم منذ مباراة بيرنلي في الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.



وقال المدرب الإسباني "بالطبع أنا أحب أن يكون كيفين معنا.. بالتأكيد نحن بحاجة إليه، لكن عليك أن تتعامل مع الموقف باللاعبين الذين لدينا".



وأشار "بالطبع تحتاج إلى وقت للتأقلم، لكن لدي شعور جيد حتى الآن، نحن لا نبتعد عن المنافسة كثيرا".