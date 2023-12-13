أسوشيتيد برس: بايدن يتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن القصف العشوائي الإسرائيلي على غزة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن إسرائيل باتت تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة، قائلا: "يمكن لأمن إسرائيل أن يرتكز على الولايات المتحدة لكن الآن لديها ما هو أكثر من واشنطن، لديها الاتحاد الأوروبي ولديها أوروبا، ومعظم دول العالم التي تدعمهم، ولكنهم بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث".

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن بايدن القول: إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفهم الأمر، لكنه لم يكُن متأكدا من باقي أفراد حكومة الحرب الإسرائيلية، التي تُنفذ ضربات عقابية في مختلف أنحاء قطاع غزة، وتسحق الفلسطينيين في منازلهم بينما يمضي الجيش قدما في هجوم يقول المسئولون إنه قد يستمر لأسابيع أو أشهر".

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات بايدن التي وصفتها بأنها قوية وغير عادية جاءت قبل ساعات فقط من مطالبة الأمم المتحدة بوقف إنساني لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقدم بايدن تقييما أصعب من المعتاد لقرارات إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، وفي هذه الأثناء يتوجه كبير مستشاري بايدن للأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل هذا الأسبوع للتشاور مباشرة حول الجداول الزمنية لإنهاء القتال الكبير الدائر في غزة، كما جدد الرئيس الأمريكي تحذيراته من أنه لا ينبغي لإسرائيل أن ترتكب نفس أخطاء المبالغة في رد الفعل التي ارتكبتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

وروى الرئيس الأمريكي حكاية مألوفة حول كتابته على صورة مع نتنياهو قبل عقود: "بيبي أنا لا أتفق مع أي شيء يجب أن تقوله" لكنه هذه المرة أضاف إلى روايته للقصة: "يبقى هذا هو الحال".

وكانت حملة جمع التبرعات لعام 2024 جزءا من تجمع للمانحين اليهود الذين حضر العديد منهم حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة "عيد الحانوكا" اليهودي مساء أمس الأول الاثنين ؛ وبعد ساعات خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، امتنع بايدن عن تقديم نفس الانتقادات العلنية مرة أخرى لكنه قال "إنه أوضح لإسرائيل أن سلامة الفلسطينيين الأبرياء لاتزال مصدر قلق كبير".

وأضاف بايدن: "إن الإجراءات التي يتخذونها يجب أن تكون متسقة مع محاولة بذل كل ما هو ممكن لمنع المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من التعرض للأذى والقتل والضياع"..متابعا: "نحن هنا لدعم إسرائيل لأنها دولة مستقلة والطريقة التي تعامل بها حماس مع إسرائيل لا يمكن مقارنتها".

وبحسب "أسوشيتيد برس"، فإن خطاب بايدن للمانحين يتبع رسائله الأكثر صراحة وخاصة لنتنياهو في مكالماتهم المتكررة وفقًا لمسئولين في البيت الأبيض حيث يعيد تأكيد الدعم الأمريكي لإسرائيل قبل الضغط على إسرائيل لبذل المزيد لمساعدة المدنيين في غزة.

ودعا بايدن إيتامار بن جفير زعيم الحزب الإسرائيلي اليميني المتطرف وزير الأمن القومي في ائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي يعارض حل الدولتين، إسرائيل إلى إعادة السيطرة على كامل الضفة الغربية وغزة فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري:"نحن نعرف كيف نشرح بالضبط كيف نعمل بدقة بناءً على المعلومات الاستخبارية حتى عندما نعمل على الأرض، ونعرف كيف نعمل ضد معاقل حماس بطريقة تفصل بشكل أفضل بين المدنيين غير المتورطين والأهداف الإرهابية".

وردا على سؤال حول تصريحات بايدن، قال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت:"إن مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني جعلت بايدن يفهم أن العملية العسكرية الإسرائيلية هي عمل مجنون"..مشيرا إلى أن تداعيات الحرب ستكون كارثية على إسرائيل وعلى نتائج الانتخابات التي قد يخسر فيها بايدن مقعده في البيت الأبيض".