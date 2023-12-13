لافروف: شعار واشنطن الجديد منع بوتين من الانتصار في أوكرانيا من أجل حماية "الناتو"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة أطلقت شعارا جديدا بمنع الرئيس فلاديمير بوتين من الانتصار في أوكرانيا بحجة ضرورة حماية حلف " الناتو".

وقال لافروف -خلال جلسة استماع بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم /الأربعاء/-: "مع فشل الهجوم المضاد الأوكراني، أطلقت الولايات المتحدة شعارًا جديدًا يتضمن منع الرئيس بوتين من الانتصار في أوكرانيا حتى لا يتغلب على حلف الناتو". وأضاف:" بعد انهيار ما يسمى بالهجوم المضاد، توقفوا في واشنطن عن الحديث عن هزيمة روسيا الاستراتيجية في ساحة المعركة، وأطلقوا هذا الشعار الجديد".

وفي ما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قال لافروف خلال جلسة الاستماع: "إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا تقدم حاليا أي قيمة مضافة للروسيا".

وأضاف: "عندما شاركنا في الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تحدثت بالضبط عن أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا توقفت عن أداء جميع وظائفها ولا تقدم لنا أي قيمة مضافة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد في مؤتمر صحفي مشترك أمس الثلاثاء مع نظيره الأوكراني بأن بلاده ستدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، معربًا عن ثقته بأن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل.

وأضاف بايدن أن "الناتو" سيكون مستقبل أوكرانيا وليس هناك شك في ذلك، مشيرًا إلى أنه من أجل الانضمام إلى الحلف ستحتاج كييف إلى الحصول على دعم جميع أعضاء "الناتو" واستيفاء الشروط اللازمة.

وتابع الرئيس الأمريكي: "نريد أن نرى أوكرانيا تنتصر في الحرب، وهذا سيعني أن أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة قادرة على الدفاع عن نفسها وردع المزيد من العدوان".

يُشار إلى أن البرلمان الأوكراني ألغى في 2014 إبقاء وضع أوكرانيا خارج الأحلاف، وفي 2019 أقر تعديلات دستورية لتعزيز مسار البلاد في اتجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.. وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة، التي تحصل على وضع الشريك في حلف "الناتو".

