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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يشهد تكريم أمين عام الجامعة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يشهد تكريم أمين عام الجامعة
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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن كلمات الامتنان والتقدير تزيد من المحبة والترابط بين أفراد المجتمع، كما تخلق جوًا من التعاون والألفة، وتجعل كل فرد يدرك أهمية دوره وقيمة مساهمات الآخرين، مما يعزز التماسك الاجتماعي.

جاء ذلك خلال احتفال جامعة حلوان بتكريم الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأوضح الدكتور قنديل في كلمته، أن الجامعة استطاعت العام الماضي تسديد مديونياتها وزيادة المكافآت للعاملين، مشيرًا إلى أن أهم أصول الجامعة هو العنصر البشري العامل بها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجامعة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمد ناصر عن شكره وتقديره للقيادات الجامعية وكافة العاملين على دعمهم المتواصل.

أمين عام الجامعة جامعة حلوان