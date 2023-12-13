الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومُخيمها ويقصف عددًا من المنازل

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، والذي خلف أمس 7 شهداء، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة اليوم الأربعاء.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي حولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وفرض جيش الاحتلال حصارا كاملا على الحي وأغلق جميع مداخله بالآليات العسكرية والجرافات التي قامت بتدمير للبنية التحتية.

وقامت قوات الاحتلال بقصف ثلاثة منازل في الحي الشرقي في جنين بصواريخ "الأنيرجا"؛ ما أدى لاحتراق أحد المنازل بالكامل، وإلحاق خراب ودمار بمحتويات عدة منازل أخرى بعد اقتحامها، واحتجزت قوات الاحتلال في العراء 12 مواطنا فلسطينيًا وأخلت سبيلهم بعد استجوابهم، كما حاصرت منزلا في حرش السعادة وهددت بقصفه، واعتقلت شابًا، كما قصفت منزلا آخر في منطقة حليمة السعدية، وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم.

وواصلت قوات الاحتلال صباح اليوم قصف المنازل في مخيم جنين، وتدمير البنية التحتية فيه، وأطلقت الرصاص على كل من يتجول في المدينة ومخيمها، وشنت حملة مداهمات للمنازل واعتقالات للمدنيين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، التحوّل إلى التعليم الإلكتروني عن بُعد في مدارس المدينة ومخيمها، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر أنه "نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة جنين ومخيمها، وحفاظا على سلامة المعلمين وسلامة أبنائنا الطلاب، يتم تحويل التعليم اليوم الأربعاء عن بُعد في مدارس المدينة والمخيم وفي أية بلدة يكون فيها تواجد لقوات الاحتلال".