الخارجية الأمريكية تؤكد ضرورة التوصل لهدن إنسانية جديدة في قطاع غزة

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك اليوم /الأربعاء/ على ضرورة التوصل إلى هدن إنسانية جديدة للافراج عن الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة..مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن مازالت متمسكة بأن حل الدولتين يصب لصالح الاسرائيليين والفلسطينيين في نفس الوقت.

وقال تيك ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم ـ: "إن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة للفلسطينيين بأن يحصلوا على الدولة التي يستحقونها، لابد أن تكون هناك دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام"..مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كافة الإجراءات لحماية المدنيين في قطاع غزة

وردا على سؤال بشأن الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.. أجاب المتحدث الأمريكي بأن "هناك الكثير من الدعوات لوقف اطلاق النار بدون شروط ونحن نقول بكل صراحة ان هذا يعني ان إسرائيل ستتوقف عن اطلاق النار بشكل أحادي الجانب، ولا يوجد ضمان بأن حماس ستتوقف عن القتال".

وأكد أن واشنطن ترفض فكرة إعادة احتلال غزة من قبل الجيش الإسرائيلي وفي نفس الوقت تريد التأكد من عدم استخدام غزة مرة أخرى كمنصة لإطلاق الهجمات على إسرائيل.. مشيرا إلى ضرورة الانتقال إلى حكم موحد ما بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية موحدة.

وبشأن التطورات الأمنية في البحر الأحمر وهجمات الحوثي على السفن..قال المتحدث الأمريكي: "نحن نستنكر أي هجمات على الملاحة البحرية لأنه يعد أمرا خطيرا للغاية ليس فقط للأمن والسلم الإقليميين ولكن للأمن والسلم الدوليين"..مضيفا: "أن أي دولة تعتمد في اقتصادها على الملاحة البحرية سوف تتعرض لمشاكل اقتصادية في حال استمرت الهجمات على السفن"..مؤكدا أن واشنطن سوف تستمر في محادثاتها مع حلفائها في المنطقة لتشكيل مجموعة عمل دولي لحماية الملاحة البحرية.

