فون دير لاين: على الاتحاد الأوروبي أن يقدم لأوكرانيا "ما تحتاج إليه لتكون قوية"

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا ودعم قوي بنفس القدر لطموحات كييف للانضمام إلى الاتحاد وذلك عشية القمة السابعة والعشرين الحاسمة للتكتل.

وقالت "فون دير لايين" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إنه "يجب أن نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية اليوم حتى تتمكن من أن تكون أقوى عندما تتفاوض على سلام عادل وطويل الأمد".