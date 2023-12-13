أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات الرئيس الأمريكي يجب أن تتحول إلى أفعال

قال القيادي الفلسطيني حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالأمس يجب أن تتحول إلى أفعال.

وأضاف الشيخ - في بيان صحفي مُقتضب - أن ذلك يأتي بدءًا من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطرح خطة سياسية شاملة تستند إلى الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان الرئيس بايدن، صرح أمس، بأن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في مواجهة القصف العشوائي لقطاع غزة، وأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استبدال حكومته".

وأكد بايدن، أنه يتعين على نتنياهو، تغيير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتين.