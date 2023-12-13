البنتاجون يشيد بجهود اليابان في عمليات البحث والإنقاذ عقب تحطم طائرة عسكرية أمريكية

ثمنت الولايات المتحدة دعم اليابان في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز «أوسبري» قبالة ساحل اليابان.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الياباني كيهارا مينورو.

وتطرق الوزيران، بحسب البيان، إلى قرار البنتاجون حول الإيقاف التشغيلي لأسطوله بالكامل من طائرات «في 22 أوسبري» بعد أسبوع من تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية قبالة ساحل جزيرة ياكوشيما باليابان، مما أدى إلى مقتل جميع الطيارين الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة.

وأكد أوستن مجددا أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتبر "سلامة أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية والمجتمعات اليابانية على رأس أولوياتنا".

وأشاد وزيرا دفاع الولايات المتحدة واليابان بالتقدم المحرز في تسريع التعاون الأمني الثلاثي بين واشنطن وطوكيو وسول، ورحبا بمواصلة الحوار بشأن تعزيز الردع الموسع.

والتزم أوستن وكيهارا بتعزيز التعاون بشأن أولويات التحالف الأمريكي-الياباني لتعزيز رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.