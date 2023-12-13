برلماني: مشاهد اصطفاف المصريين بالانتخابات الرئاسية صفعة على وجه أعداء الوطن

قال النائب محمود منصور، إن مشاهد اصطفاف المصريين أمام اللجان ومشاركتهم بكثافة في اختيار رئيس الجمهورية، صفعة قوية على وجه أعداء الوطن، ورسالة للعالن بوعي الشعب المصري بالفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة وتتطللب تكاتف الجميع.

وأكد منصور، في تصريحات صحفية له، أن المصريين دائما على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، الوقوف صفا واحدا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين على مدار التاريخ أبهروا العالم كله من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وتابع النائب محمود منصور، أن رسالة المصريين للعالم ستؤكد أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية فى أروع صورها وبلد تسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديا والكل يقف صفاً واحداً لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.