ننشر موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جداول الامتحانات لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع حتى الصف الثاني الثانوي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم ٩ إلى ١٣ يناير .

وفي المرحلة الإعدادية العامة قال شعبان، إن امتحانات الصف الأول الإعدادي من يوم ٩ إلى ١٧ يناير، والثاني الإعدادي من ١٠ إلى ١٧ يناير، والثالث الإعدادي من ١٨ إلى ٢٥ يناير، والإعدادية المهنية، في الصف الأول الإعدادي المهني من ٩ إلى ١٧، والصف الثاني الإعدادي المهني من ١٠ إلى ١٧ يناير والصف الثالث الإعدادي المهني من ١٨ إلى ٢٥ يناير.

وفي المرحلة الثانوية العامة ، الصف الاول الثانوي العام تبدا الامتحانات من٩ الي ٢٤يناير ، والصف الثاني الثانوي العام من ١٠ الي ٢٥يناير ، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الاول والثاني والثالث من ٩الي١٠يناير.

وعن امتحانات مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من ٩الي ١٤يناير والصف السادس من٩الي١٣يناير ، والاول والثاني الاعدادي مكفوفين من٩ الي١٤يناير والثالث الإعدادي مكفوفين من١٨الي٢٥يناير .

والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من ٩الي٢٥يناير والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من١٠الي ٢٥، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من ٩الي١٣يناير ، ومن الصف السادس الى الثامن من ٩الي١١يناير ، والصفوف الاول والثانى الاعدادى من٩الي١٤يناير ، والصف الثالث الاعدادي من١٨الي٢٥يناير ، والصف الاول الثانوي من ٩الي٢٤يناير ، والصف الثاني الثانوي من ١٠الي٢٥يناير، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من ٩الي٢٥يناير والصناعي من ٩الي٢٤يناير، والتجاري من ٩الي٢٥يناير.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد اعتمد اليوم الإثنين، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى تبدأ فى ٩يناير المقبل.

وقال محافظ الدقهلية، ان هناك 1مليون و25 الف و387 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.