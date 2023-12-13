ممثلو 197 دولة مشاركة في "كوب 28" يقرون "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي

أقر ممثلو 197 دولة -إضافة إلى الاتحاد الأوروبي- في مؤتمر الأطراف (كوب 28) بمدينة إكسبو دبي، اليوم الأربعاء، "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ، الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وذكر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) -في البيان الختامي- أنه تم المصادقة على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.

وأضاف أنه تم عقد جلسة مهمة لعرض صيغة النص النهائية التي تم التوصل إليها، ووصفت بالتاريخية فيما تعهد 198 طرفا بالإجماع على الحد من الانبعاثات الكربونية، ما أسهم في الوصول لمستهدفات (كوب 28) وتجاوز الطموحات المحددة.

وأشار إلى أنه تم تحقيق نتيجةً تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية، فيما شهد المؤتمر جهودا تفاوضية ودبلوماسية قامت بها رئاسة المؤتمر على مدار العام للتواصل مع كافة الأطراف تمهيدًا لـ (كوب 28).

ونجح (كوب 28) في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي، ما يفيد كلًا من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة، ويسهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها.