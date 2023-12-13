كأس العالم للأندية 2023.. رئيس فيفا يهنئ كريم بنزيما بالإنجاز التاريخي

هنأ السويسري جياني إنفانتيتو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق اتحاد جدة السعودي، بعد إنجازه في كأس العالم للأندية 2023.

وقاد كريم بنزيما فريق اتحاد جدة للفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي، بثلاثية نظيفة، والتأهل للدور ربع النهائي، بعدما سجل المهاجم الفرنسي، الهدف الثالث لفريقه.

وأصبح كريم بنزيما، أول لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة في تاريخ مونديال الأندية بعدما سبق له التسجيل مع فريقه السابق ريال مدريد في 3 نسخ سابقة من بطولة العالم للأندية.

ونشر إنفانتينو صورة له مع بنزيما، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال تسليمه الميدالية الذهبية لمونديال الأندية في النسخ الماضية مع ريال مدريد.

وكتب رئيس فيفا: تهانينا بنزيما، لقد أصبحت أول لاعب يسجل في 4 نسخ لكأس العالم للأندية.. إنجاز مذهل للاعب عظيم، أطيب تمنياتي لك بهذه النسخة.

ويلتقي الاتحاد السعودي مع الأهلي بطل أفريقيا في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل.



