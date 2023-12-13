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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب مصر الحديثة: كثافة المشاركة بالانتخابات الرئاسية انعكاس لوعي المواطن

رئيس حزب مصر الحديثة
رئيس حزب مصر الحديثة
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أشاد حزب مصر الحديثة بالمشاركة الفعالة من الشعب المصري خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت بنجاح ونزاهة على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأعرب الحزب عن فخره بالموقف الوطني والديمقراطي الذي أظهره الشعب المصري في مواجهة كل محاولات التدخل والتهديد والترهيب من أي جهة كانت، ويؤكد أن الشعب المصري هو صاحب القرار والمصير في بلاد الحضارة والتاريخ.

وأشاد الحزب بالإقبال الكبير للناخبين على صناديق الاقتراع، ما يعكس الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية للشعب المصري، ويقدر نسبة المشاركة في الانتخابات بأنها "كبيرة جداً وغير مسبوقة".

وأعلن الحزب استمراره في دوره الوطني والمسؤول في تقديم رؤية حديثة ومتطورة للتنمية والإصلاح في مصر، وفي تمثيل صوت الشعب ومطالبه وحقوقه في كل المحافل والمنابر.

كما أثنى الحزب على الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات والشرطة والقضاء والإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية، وفي توفير الأمن والأمان والشفافية والحياد للناخبين.

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