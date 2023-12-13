تصدير 36500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى سنغافورة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 896 شاحنة و720 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 450 شاحنة و 710 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع ، 446 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينة NORDSEINE وعلى متنها 36500 طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة والسفينتين بوسيدون اكسبريس وامل بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طن بضائع و214 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله و آور، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة الحرية2 وعلى متنها 600 سيارة بوزن 1200 طن قادمة من جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1585 راكبا بموانئها.